Alleen bindend referendum heeft zin

De staatsrechtgeleerde heeft daarom de taak te komen tot een zo nauwkeurig mogelijke afbakening van wat op het domein van de representatieve democratie en op dat van de directe democratie thuishoort. Maar is die afbakening bij wet of anderszins eenmaal vastgelegd, dan is er ook geen enkele ruimte meer voor inmenging van de ene vorm van democratie in de andere. Werd een beleidsdomein toegewezen aan de representatieve democratie, dan is het beroep op de instrumenten van de directe democratie onmogelijk. Ligt iets op dat van de directe democratie, dan hebben degenen die de representatieve democratie bemensen, de beslissingen van het volk maar te accepteren. Ook als dat zou leiden tot veel geknars der tanden bij gedeputeerde staten of gemeentebesturen.



Het raadgevend referendum is daarom een staatsrechtelijk onding. Het bindend referendum is niet alleen de enige logische en consistente optie, maar die zou ook een zeer wezenlijke bijdrage zijn aan de verbetering van onze democratie. Een hernieuwde overdenking van het referendum is daarom wenselijk. Het debat over het bindend dan wel het raadgevend referendum is zinloos. De echte vraag is wat thuis hoort op het bordje van de representatieve dan wel de directe democratie, en waar de grens loopt tussen die twee.



Frank Ankersmit is emeritus hoogleraar intellectuele geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen.