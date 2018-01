Alleen aan de flanken van het debat wordt in termen van schuld en onschuld over slavernij gesproken

Er zijn mensen die rekening houden met anderen - het Mauritshuis heeft bijvoorbeeld een kunststof buste van de naamgever verplaatst en de J.P. Coenschool in Amsterdam gaat haar naam veranderen. Andere mensen raken daarvan overstuur, zoals Piet Emmer, een historicus, die door collega Martin Sommer 'eminent' wordt genoemd.



De centrale redenering in het eminente denken van Emmer en Sommer is dat ze niet zo moeten zeuren over slavernij de hele tijd. Zo bijzonder was het niet. Je moet het in zijn tijd zien. Iedereen deed het. En het leverde haast niets op.



Dus wie er 'nu nog zo'n punt van maakt', zei Emmer in De Telegraaf, 'worstelt om verklaringen te vinden voor zijn lagere sociaal-economische status.