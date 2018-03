Brief van de dag: Zonder jezelf regels op te leggen, ben je een stuk minder vrij

Max Pam heeft D66 afgetrokken van de lijst met partijen die kans maken op zijn stem bij de verkiezingen. Te betuttelend. Maar hij is helaas niet helemaal genezen. Hij verlangt ernaar de vrijheid van onderwijs te schrappen, omdat die vrijheid te betuttelend is.



Zoals zo vaak in de politiek botsen hier de vrijheden. Alle partijen verdedigen de vrijheid, maar niet dezelfde vrijheid. D66 verdedigt de keuzevrijheid in zulke hoge mate dat je niet mag kiezen, want dan hef je de keuzemogelijkheden op. Je mag niet kiezen voor een conservatief wereldbeeld. Je mag er niet voor kiezen minder Europa af te dwingen via een referendum. Je mag er niet voor kiezen je kinderen bijbelse normen en waarden mee te geven op de plek waar ze, van overheidswege verplicht, dagelijks beïnvloed worden. Je moet je dus wél intellectueel ontwikkelen op je school, maar dan op de zogenaamd moreel-lege, pragmatische wijze.



Maar dat willen we niet. We houden van onze keuzes, soms zelfs van keuzes die onze voorouders maakten en we willen een deel van die keuzes doorgeven. Een individu wordt niet gelukkiger, beter of welvarender van keuzevrijheid alleen. Je kunt geen autonome persoonlijkheid vormen zonder jezelf regels op te leggen. En het is irrationeel daarbij niet te leren van de mensen om je heen. Sterker, je kunt je nauwelijks stabiel ontwikkelen als je geen normen en waarden krijgt opgelegd in je jeugd.



Complexer nog: we zouden allemaal een stuk minder vrij zijn, als we niet waren gebonden aan de wetten die de generaties voor ons hebben opgesteld. Ik sprak in dat verband over vrijheid met een Irakees: 'Nederland vrij?! In Bagdad mag en kan alles! Mijn eerste gesprek met een Nederlander was een lange lijst verboden van een politieagent: heerlijk.' Voor welke vrijheid kiezen we?



Net als Max Pam voel ik me, al met al, het best op mijn plek op de rechterflank van de linkse sociaaldemocratie. Het is pijnlijk voor Pam, maar mijns inziens staat daar de ChristenUnie.



Albert Mark van Leeuwen, Lexmond