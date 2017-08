Alle Nederlandse beleidsmakers op Frankrijk-cursus

Toerisme leidt niet tot wereldvrede. Noch brengt vreemdelingenverkeer als vanzelf de verbroedering der volkeren naderbij. Om deze conclusie kunnen we haast niet heen als we kijken naar het grootste toeristische experiment ooit: de grote trek van Nederlanders naar Frankrijk.



Hoe kan het toch zijn dat zo'n massale, langdurige aanwezigheid van Nederlanders in Frankrijk zo weinig impact heeft gehad op de onderlinge verstandhouding tussen die landen?



Sinds de jaren zestig zijn er miljoenen en miljoenen Nederlanders elk jaar naar Frankrijk getrokken. Met caravans, vouwwagens en tenten. Of ze bivakkeren er in hotelletjes, of in hun ontelbare tweede huisjes.