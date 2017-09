Algemene Beschouwingen: Roemer lang aan het woord in lege Tweede Kamer

Na de lunch is Roemer opnieuw de eerste die het woord neemt. 'Bedankt, mevrouw de voorzitter. Ik wil even mijn onvrede uiten over het feit dat het restaurant dicht is. Op zo'n belangrijke dag. Daar begrijp ik helemaal niks van. Is dit weer een nieuwe bezuiniging van het kabinet?' Roemer verwacht een lach, maar die blijft uit. 'Oké, maar goed, waar was ik? Oja het eigen risico.'



Drie uur later stapt Roemer tevreden terug naar zijn zetel. Hij heeft zijn hele verhaal in één keer kunnen vertellen, enkel onderbroken door de schoonmaker die onder zijn voeten door wilde dweilen.