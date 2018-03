Aleid Truijens: Ons onderwijs is geen springplank, maar een keihard plafond om tegenaan te beuken

Ons onderwijs is geen springplank, maar een keihard plafond om tegenaan te beuken

De kans dat je in Nederland, na één, twee of drie generaties met dezelfde inspanning hetzelfde bereikt als Nederlanders met dezelfde capaciteiten, is niet groot. Dat blijkt uit een onderzoek dat de OESO deed in 35 landen: The Resilience of Students with an Immigrant Background. Nederland presteert matig. Hier blijf je generaties lang een allochtoon, iemand met een rare naam, die vanzelfsprekend lager wordt aangeslagen. Gemiddeld dan - schitterende uitzonderingen heb je overal. In Canada, Nieuw-Zeeland, Zweden en zelfs het Verenigd Koninkrijk zijn migrantenkinderen kansrijker.



Alarmerend nieuws, maar ik las er weinig over. In het egalitaire Nederland is de ene groep dus een beetje gelijker dan de andere. Dat is oneerlijk, en slecht voor het land: we laten talent liggen.



Migranten komen in vrijwel alle onderzochte landen vaker uit armere gezinnen. Maar ook migrantenkinderen uit rijke gezinnen doen het bij ons slechter dan Nederlandse leeftijdsgenootjes. Dat heeft alles met de selectie te maken: migrantenkinderen krijgen vaker een lager schooladvies dan Nederlandse kinderen, ook al behalen ze dezelfde cito-score. Eenmaal te laag ingeschat kun je in Nederland moeilijk opklimmen. Ons onderwijs is geen springplank, maar een keihard plafond om tegenaan te beuken.