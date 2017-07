Aleid Truijens: Het trieste gevolg: gezinnen verlaten de grote steden

Ze zijn blond en ze hebben schorre, bekakte stemmen. Dat geeft niks, maar vervelend is wel dat ze ieder weekend tot diep in de nacht luidruchtig feesten. Ook op doordeweekse dagen zitten ze op het balkon. Grappig gezicht: vijf rokende, vrijwel identieke meiden van eind twintig, en dat bij zes appartementen. 'Wijntje doen?' roept er af toe een.



Ik sta op het balkon aan de overkant van de binnentuin en kijk uit op het huizenblok waar wij twaalf jaar hebben gewoond. Acht jaar geleden woonden in die ruime huurappartementen nog allemaal gezinnen, zoals wij. De Amsterdamse Rivierenbuurt, met veel groen, speelruimte en scholen, is een fijne stadsbuurt voor kinderen. Nu woont er nog een enkele buur van destijds, omringd door expats en opeengepakte werkende jongeren. Studenten zijn het doorgaans niet; die kunnen geen 800 euro betalen voor een van de vijf hokken waarin de huiseigenaar de woning heeft verdeeld. In de zomermaanden rammelen in deze straat de rolkoffers; dan verhuren de meisjes hun kamer via Airbnb.