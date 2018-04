Aleid Truijens doet mee met de 'cruijffiaanse revolutie' die men wil ontketenen in het onderwijs

Ik doe mee hoor, met die 'cruijffiaanse revolutie' die Ton van Haperen wil ontketenen in het onderwijs. Kom maar op. Wat we precies moeten doen om de school weer terug te geven aan de leraren, is nog niet zo eenvoudig. Maar dát het die kant op moet en dat de rot zit in het systeem van de autonome school, is al jaren duidelijk.



Onze Onderwijsinspectie constateert dat het de afgelopen twintig jaar bergafwaarts is gegaan met de prestaties van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het niveau in rekenen - waarin wij, volk van centjestellers, altijd erg goed waren - is scherp gedaald en steeds minder basisschoolkinderen kunnen goed lezen.