Aleid Truijens: Dat die goeie ouwe Hema een reservaat voor elitaire gutmenschen is; ik zie het als geuzennaam

Pesten en kleding, voor mij horen ze bij elkaar. Toen ik een kleuter was hadden wij op school een verkleedfeest. Ik zeurde of mijn moeder een pak wilde naaien; een elfje of prinses wilde ik zijn. Ze lachte; voor die onzin had ze geen tijd. We hadden toch genoeg verkleedkleren? Ze trok een indianentooi tevoorschijn, een conducteurspet en een compleet cowboypak. Ik had er mijn drie oudere broers stoer in zien rondlopen. Er zijn beslist ergere dingen in de wereld, maar als ik de groepsfoto terugzie krijg ik nog steeds buikpijn: alle meisjes zijn beeldschone feeën en danseressen, alleen ik draag een cowboyhoed, een vierkant jasje met sheriff-ster en een riem met holster. Het pistool prikt in mijn buik. Ik staar beschaamd naar de neuzen van mijn grote zwarte laarzen. De jongens vonden me grappig. De meisjes lachten me keihard uit.



Die dag begon het pesten. Door de meisjes, altijd de meisjes. Ik hoorde er niet bij. Ik had ook al geen penny-loafers en twinsets, want dat vond mijn moeder kak-kleren. Ook stond ze erop dat ik voor 'poesiealbums' zélf een versje schreef en een tekening maakte en me niet ervan afmaakte met zo'n voorgebakken rammelrijm en glitterplaatjes. Een volkomen terecht standpunt, maar de populaire meisjes vonden mijn bijdragen stom. Ik was een raar kind. Thuis durfde ik niets over het pesten en buitensluiten te vertellen, want mijn moeder was de liefste vrouw op aarde en bedoelde het goed.