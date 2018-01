Al sinds zijn jeugd tekent Siemen Dijkstra het Dwingelderveld, hij heeft alles zien veranderen

De tijd is soms een heelmeester, zegt Siemen Dijkstra, met wie ik bij het Koelevaartsveen sta, aan de noordkant van het Dwingelderveld. Dijkstra is beeldend kunstenaar, hij groeide op in Pesse, maakte als jongetje al zijn eerste tekeningen op de heide, aan de oostkant, op Kraloo. Later, toen hij als student in de weekeinden de was kwam brengen bij zijn ouders, ging hij nog op vrijdagavond de heide op om te tekenen. Aanvankelijk met een jointje erbij, later kon het ook zonder, de natuur was mooi genoeg.