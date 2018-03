Al een uur zat ze te lezen aan de keukentafel, tot Rutte uitlegde waarom dit het laatste referendum werd

De 'sleepnetwet' uitgelegd in 12 heldere vragen en antwoorden

Hoe ver mogen de AIVD en de MIVD gaan om de veiligheid van Nederlanders te waarborgen? Dat is vanaf 1 mei 2018 (4 maanden later dan gepland) vastgelegd in een nieuwe wet. Dat die wet er komt is zeker, maar toch hebben vijf studenten met een burgerinitiatief een raadgevend referendum afgedwongen. Wat staat er nu precies in die wet, hoe zit het met dat 'sleepnet' en wat willen ze met een referendum? Twaalf vragen en antwoorden.



De campagnekaravaan

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen woensdag volgt de Volkskrant hier de kleine en grote ontwikkelingen in het land.



Gemeenten maken het verschil

Nu de gemeenten meer te zeggen krijgen, worden ook de verschillen groter. In deze serie zetten we steeds twee gemeenten tegenover elkaar op een specifiek thema.