Afstraffen Moorlag voor constructie waar iedereen mee instemde is onrechtvaardig

Lodewijk Asscher voelde zich bevrijd. Na de samenwerking met de VVD, die zijn partij heeft gedecimeerd, kon hij in de oppositie terug naar de rode roots. Maar nu heeft hij een probleem. Want sommige partijgenoten zijn zo enthousiast kleur aan het terugbrengen, dat ze het vertrek van een van zijn negen Kamerleden eisen. En Asscher voelt zich gedwongen daarin mee te gaan. De sociale werkplaats waarvan deze William Moorlag directeur was, heeft arbeidsgehandicapten in een schijnconstructie tewerkgesteld. En de PvdA is tegen schijnconstructies.



Maar wat wil het geval? Vakbond, ondernemingsraad, de wethouders van de zes deelnemende gemeenten die de sociale werkplaats besturen, iedereen was jarenlang op de hoogte van wat nu veroordeeld wordt als schijnconstructie. Niemand maakte bezwaar. Dat is ook niet zo gek, want de constructie was bedoeld om arbeidsgehandicapten toch nog aan het werk te krijgen in tijden van bezuinigingen op sociale werkplaatsen. Die bezuinigingen werden uitgevoerd door een regering waaraan de PvdA deelnam. Pas na vijf jaar, in 2016, kwam de FNV tegen de schijnconstructie in het geweer. De rechter heeft deze in eerste instantie veroordeeld, maar er komt hoger beroep.