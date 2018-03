Afdwingbaar quotum helpt bij het maken van een omslag in man-vrouwverdeling op het werk

Niemand minder dan premier Rutte gaf bij de presentatie van zijn nieuwe kabinet nog het slechte voorbeeld. Hij had graag meer vrouwelijke bewindslieden van VVD-huize benoemd, zei hij, 'maar uiteindelijk geldt: we gaan voor de beste mensen'. Dat een diverse samenstelling ook leidt tot betere prestaties, zoals steeds weer uit onderzoek blijkt, is blijkbaar nog niet ingedaald bij de hoogste bestuurder van ons land. In dat opzicht is het niet verwonderlijk dat ook het bedrijfsleven blijft achterlopen in het benoemen van vrouwen op topfuncties.



Teleurstellend is het wel. Sinds 2013 moeten bedrijven ernaar streven minimaal 30 procent vrouwen te benoemen in de raad van bestuur en raad van commissarissen. Slechts een klein deel voldoet daaraan. Het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen kruipt vooruit. Veel bedrijven vinden een goede man-vrouwverdeling bijzaak en leggen geen verantwoording af, terwijl zij dat wettelijk wel verplicht zijn. De wet blijkt een tandeloze tijger: het gebrek aan handhaving maakt dat bedrijven er hun schouders over ophalen. De Commissie Monitoring Topvrouwen nam deze week het q-woord in mond: om de boel in beweging te krijgen moet de politiek het streefcijfer inruilen voor een afdwingbaar quotum.