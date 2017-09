Activisme is bezigheidstherapie overgoten met kerkelijke moraal

Je kunt de vleesindustrie en de Holocaust niet vergelijken zonder te verwijzen naar The Lives of Animals van Coetzee. Dit boek bestaat uit twee lezingen die Coetzee in 1997 op Princeton hield. Uit de tekst mogen we afleiden dat de nazi's geleerd hebben van de vleesindustrie en dat de metafoor een betrekkelijk adequate is. Ook leren we dat deze metafoor een tikkeltje provocerend is.