Aanhalen diplomatieke banden mag niet ten koste gaan van onderdrukte Turkse Nederlanders

Goed zaak, Mauritshuis!

De buste van Johan Maurits is verwijderd uit het Mauritshuis. Een goede zaak! Laten we ons verleden voor eens en voor altijd reinigen van ongerechtigheden. Om te beginnen kan natuurlijk het Mauritshuis zelf worden afgebroken. En als we toch bezig zijn: de panelen van de Gouden Koets: overschilderen met prenten van Rien Poortvliet.



Piet Hein zijn naam is klein, zijn daden benne groot en In een blauwgeruite kiel schrappen uit Kun je nog zingen zing dan mee. Het beeld van P.C. Coen in Hoorn: vervangen door een van Frans Bauer (de gewone Nederlander) en iedere zes jaar (gelijk met de burgemeestersverkiezing) de bevolking laten stemmen over de vraag wiens standbeeld ervoor in de plaats moet komen.



Ook in Hoorn: van het beeldhouwwerk van de jongens van Bontekoe moet minstens één jongen plaats maken voor een meisje, en over genderneutraal gesproken: de Nachtwacht twintig (blanke!) mannen en één vrouw weg ermee! Het aandelenbewijs van de VOC ...in de papierversnipperaar! Het Puttertje van Carel Fabritius (dierenmishandeling): laten liggen onder de puinhopen van het Mauritshuis.



Ik ben er niet zeker van of de Hoeken dan wel de Kabeljauwen uit de geschiedenis geschrapt moeten worden, maar een daartoe ingestelde commissie kan daar ongetwijfeld een correct besluit over nemen. Evenals over alle gevallen die mij nu niet zo gauw te binnen schieten.



Eric Augusteijn, Schiermonnikoog