Aandacht is niet automatisch een steunbetuiging. Maar een graadje minder kan soms best.

Vragen

Waren dit wel de personen van het jaar?

Er rezen vragen, vooral over de twaalf interviews in het kerstnummer van het Magazine. Is een verzameling interviews nog wel een onderscheidende vorm van eindejaarsjournalistiek, zeker nu vrijwel alle gedrukte media dat diezelfde week doen? Teken aan de wand wellicht: bepaald niet iedere collega had ze alle twaalf gelezen. Waren dit wel de personen van het jaar? Was het de juiste mix?



Zonder bedrijfsgeheimen te verklappen: eind dit jaar wil de redactie meer ambitie aan de dag leggen, met andere en anders gecoördineerde pogingen het jaar samen te vatten in bijzondere verhalen.



Uiteraard ging het ook over het veelbesproken interview met Thierry Baudet. De verontwaardiging over de 'kritiekloze' manier waarop de krant de politicus 'een podium bood' hield niet op, ook niet nadat de hoofdredacteur in zijn wekelijkse rubriek had uitgelegd wat de krant bewoog en hoe het interview óók gelezen kon worden (als een psychologisch portret van een jongeman die zichzelf te kijk zet als een 'ijdel, megalomaan en vroeger eenzaam jongetje').