Aan de voeten van Klaver ontstaat een klachtenberg: zorg, politie en dan moet het onderwijs nog komen

Den Haag is de stad van de geregisseerde werkelijkheid. De controledrang is groot. Spontane oprispingen - 'bel ome Theo, bel ome Theo' - zijn doorgaans tevoren bedacht. Elk woordje telt. 'Ik wil het wel tevoren even lezen', is het vaste verzoek na een interview.



Vandaar dat ik zo nieuwsgierig was naar de kantinetour van Jesse Klaver. De jonge leider van GroenLinks oog in oog met buschauffeurs, vuilnisophalers, wijkverplegers en hun dagelijkse sores. Klaver wil ervaringen ophalen, zegt zijn entourage vooraf: hij wil horen wat er speelt, 't is bijna vakbondswerk.