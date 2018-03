Aaf zag de revue van Alex Klaasen en kreeg een onversneden ik-leef-in-de-tijd-van-gevoel

Soms ben ik jaloers op mensen die 'in de tijd van' hebben geleefd. Je hebt bijvoorbeeld mensen die in de tijd van Vincent van Gogh hebben geleefd, dus die konden dan zijn buurman zijn of zijn overbuurmeisje, al hadden ze daar denk ik weinig notie van, want iedereen dacht toen dat Vincent van Gogh een zonderling met één oor was - wat op zich, op het eerste gezicht, ook zo was. Maar goed, je kon later zeggen: hé, maar dat was mijn overbuurman! Dat straalt dan toch op je af.