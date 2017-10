150ste verjaardag English Constitution is goed moment om te reflecteren

Het Verenigd Koninkrijk bezit geen geschreven grondwet. In plaats daarvan heeft het The English Constitution, een invloedrijke tekst van de journalist Walter Bagehot over de constitutionele monarchie.



Het verscheen in 1867, toen journalisten nog in aanzien stonden. Elke monarch kent zijn Bagehot. Zo is in de televisieserie The Crown te zien dat de viceprovoost van Eton de jonge koningin Elizabeth leert dat de vorst, in de woorden van Bagehot, waakt over de waardigheid van het bestel, en de regering over de bekwaamheid.