'Zo wordt uw man gedwongen na uw overlijden het huis te verkopen', zegt de notaris

Ik heb niet zo heel veel ervaring met notarissen. Afgezien van de keren dat ik bij een notaris was voor de aan- of verkoop van een huis, en de daarmee gepaard gaande hypotheken, zit ik nu voor de derde keer in mijn leven bij de notaris. We moeten een gevolmachtigderegeling treffen, zodat Ronald voortaan gemachtigd is voor al mijn financiële en medische zaken.



'Weet u misschien of een van u beiden ooit een testament heeft opgesteld of heeft laten registreren?