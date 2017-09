'Verbied zorgverzekeraars reclame te laten maken'

Brief van de dag: eenzame uitvaart

In het artikel 'Dichters bij de dood' wordt de indruk gewekt dat de 'eenzame uitvaart' een Amsterdams initiatief is, naar aanleiding van een of ander idee van mij.



Deze onjuiste voorstelling van zaken wordt verder versterkt door de ingezonden brief van Rien Vroegindeweij, initiator van de eenzame uitvaarten in Rotterdam. Hij stelt dat 'het Amsterdamse initiatief' in andere steden navolging kreeg, waaronder tijdelijk in de Maasstad.



Nu wil het geval dat de eenzame uitvaart door mij bedacht werd (in 2001) en uitgevoerd wordt (vanaf 2002 tot en met nu) door de in functie zijnde stadsdichter van Groningen. Andere dichters uit onder meer Amsterdam, Nijmegen, Den Haag en Utrecht vroegen me kort na de invoering in Groningen of ze het idee en de uitvoering mochten overnemen in hun respectievelijke steden. Merkwaardig genoeg heb ik zo'n vraag uit Rotterdam nooit ontvangen maar dit terzijde.



Bart FM Droog, Eenrum Stadsdichter van Groningen 2002-2005