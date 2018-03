Van proces tegen Trumps importtarieven kan mondiale handelssysteem zelf slachtoffer worden

Het besluit lijkt tot stand te komen volgens de heersende besluitvormingsmethode in het Witte Huis - die van de chaostheorie - en volgt op maandenlange pogingen van topadviseurs om de president ervan te weerhouden deze verkiezingsbelofte waar te maken. Nu lijkt het er echt van te komen - lijkt, want wie durft te voorspellen hoe de president erover denkt na een weekendje golf op Mar-a-Lago?



Afgezien van een handvol staalproducenten in de VS is het lang zoeken naar voorstanders van de maatregel, zelfs op voor de hand liggende plekken. De Republikeinse senator Orrin Hatch spreekt van 'een enorme belastingverhoging die het Amerikaanse volk zich niet kan veroorloven'. The Wall Street Journal noemt het 'de grootste blunder van zijn presidentschap' en wijst erop dat Amerikaanse industrieën die staal gebruiken 6,5 miljoen werknemers in dienst hebben, tegen de 140 duizend in de staalproducerende industrie. 'Dit is een enorm cadeau aan buitenlandse autofabrikanten.'