'Vakantiehuis is overloopvat voor woningmarkt'

Discriminatie gehandicapten

In het artikel 'Meer discriminatie van gehandicapten' staat dat het verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van mensen met een handicap in 2016 is 'geïmplementeerd'. Was dat maar waar!



Het verdrag, dat dateert uit 2006, is in Nederland pas in 2016 van kracht geworden. De implementatie, het in de praktijk brengen, het ervoor zorgen dat mensen met een handicap gelijke toegang hebben tot zaken als wonen, werk, onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding, moet in Nederland voor een heel groot deel nog beginnen. Zo is het actieplan Toegankelijkheid voor de bouw, dat bedoeld is om een belangrijke voorziening als wonen toegankelijk te maken voor mensen met een ­beperking, pas dit voorjaar gepubliceerd door de minister van Binnenlandse Zaken.



S. de Jong, Castricum