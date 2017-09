Twitter-pesterijtje drijft Jeugdliga in de hoek

In de boekwinkel, op Twitter: uit alle hoeken wordt de Communistische Jeugdliga de oorlog verklaard. Dat is een club van 90 miljoen jongeren van 14 tot 28 jaar, die vanuit de Jeugdliga eventueel de sprong naar de Communistische Partij maken. De bestuurders van deze gezaghebbende organisatie vormen een belangrijke kliek in het Chinese politieke landschap.



Stop, correctie. Vormden, in de verleden tijd, want de afbraak van de Jeugdliga is in volle gang. Dat bleek uit de gang van zaken rond twee nep-accounts die vorige week opdoken op Twitter onder de naam @ComYouthChina en @ccyl.