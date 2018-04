'Speuren naar buitenaards leven is zinloos'

Brief van de dag

In het stuk 'Satelliet Tess gaat op zoek naar zusjes van de aarde' (18 april (+)) wordt gesteld dat 'de speurtocht naar buitenaards leven een van de grote vragen van de wetenschap' is.



Daar worden inderdaad miljarden aan besteed. De nieuw te bouwen James Webb-telescoop gaat ten minste 10 miljard kosten, en zijn nu al geplande nog gevoeligere opvolger, met de voorlopige naam Extremely Large Telescope (ELT), zal uiteraard nog veel meer kosten. Nog belangrijker zijn de enorme investeringen in man- en denkkracht. Hoe absurd kunnen wij zijn?



Ervan uitgaande dat het aantal sterren en planeten in het heelal naar oneindigheid neigt, is het zuiver statistisch duidelijk dat ook het aantal planeten waar leven mogelijk is, en waar zelfs intelligent leven bestaat, eveneens naar oneindigheid zal neigen. Maar even duidelijk is dat de mensheid absoluut niets aan het identificeren van zo'n planeet kan hebben - zeker niet zolang we niet met ten minste de snelheid van het licht kunnen reizen. En dan nog, bij aankomst kan blijken dat de moederster intussen allang uitgedoofd is.



Zijn er niet meer dan genoeg ernstige, en oplosbare, problemen op de Aarde?



Uri Lavy , Haarlem