'Shitty media men'-lijst een heksenjacht? Je zou het ook onmacht kunnen noemen

Ik liep toevallig net te mijmeren over de 'Shitty media men'-lijst toen een andere shitty man op straat gebruikmaakte van Catherine Deneuves 'recht om vrouwen lastig te vallen'. Het was kwart voor 8 's ochtends en ik had snel wat aangeschoten om mijn dochter naar het kinderdagverblijf te brengen. De jongen achter me siste wat over 'schatje' en 'ziet er fris uit', waarop hij in het voorbijgaan wel geschrokken moet zijn van mijn verkreukelde vooraanzicht. Het was lachwekkend en ik probeerde er dan ook om te grinniken met het air van een Française, maar begreep toch niet echt het verband met mijn seksuele vrijheid die de Franse briefschrijfsters zeggen te verdedigen.