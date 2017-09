'SCP-onderzoek naar verpleeghuizen ondeugdelijk'

Herijkt moet worden wat goede zorg voor mensen met dementie inhoudt

Vorige week werd duidelijk dat, voortkomend uit de richtlijnen van het Zorginstituut Nederland, 2,1 miljard euro beschikbaar komt om de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren. We moeten ervoor waken dat we ons niet in slaap laten sussen door resultaten van onderzoek zoals dat van het SCP.



Naast de inzet van meer personeel zijn er fundamentele veranderingen nodig binnen het dementieveld om beter te kunnen bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie. De eerste stap is het voorkomen van uitsluiting van mensen met dementie. Hiervoor is een kritische reflectie nodig op ons mensbeeld van personen met dementie en (onbewuste) stigmatisering. We moeten ons verdiepen in de leefwereld van mensen met dementie, met hen in gesprek gaan en indien nodig op zoek gaan naar andere manieren waarop ze hun stem kunnen laten horen.



Er is behoefte aan zorg die recht doet aan de daadwerkelijke behoeften van deze groep. Hiervoor zal herijkt moeten worden wat goede zorg voor mensen met dementie inhoudt. Naast goede medische zorg zal er meer aandacht moeten komen voor psychologische en sociale zorg. Dit betekent dat we de professionals bij wie we deze zorg beleggen goed moeten equiperen en ondersteunen. Er moet natuurlijk voldoende personeel inzetbaar zijn, maar er is ook een grote behoefte aan meer en andere kennis. Naast medisch-gereoriënteerde scholing zullen medewerkers geschoold moeten worden in het bieden van ondersteuning op sociaal en psychologisch vlak.



Mark Smit promoveert aan de UvA op etnografisch onderzoek naar mensen met dementie in het verpleeghuis.

Anne-Mei The is hoogleraar langdurige zorg en dementie aan de UvA.