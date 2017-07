Een vriend stelde voor om in Brighton Beach Tadzjieks te gaan eten. Daarna konden we in zee zwemmen. Dat zwemmen nam ik niet serieus. Wel nam ik twee kennissen mee.



De Tadzjiekse keuken in Brooklyn viel tegen, maar het gezelschap maakte veel goed. Iets na middernacht vroeg de vriend toch nog: 'Zwemmen?'



In mijn onderbroek ging ik de zee in. 's Nachts is het strand het best: geen zon en geen mensen.



Daarna liepen we naar een Russisch café. Met mijn natte onderboek in mijn hand kwam kleinburgerlijke schaamte opzetten, maar een van de kennissen gaf me een tasje.