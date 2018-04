'Rammelt IS¿aan de Braziliaanse poort?'

De Arabische zender Al Jazeera besloot Hoffmanns video uit te zenden. 'Lula is een politieke gevangene', zegt Hoffmann met Arabische ondertiteling. Ze herinnert de kijkers aan het feit dat Lula 'een grote vriend is van de Arabische wereld', en eindigt haar videoboodschap met een uitnodiging: 'Sluit je aan bij onze strijd. Vrijheid voor Lula!'



Dat schoot bij een aantal van Hoffmanns collega's in het verkeerde keelgat. Parlementariër Major Olímpio diende direct een aanklacht tegen Hoffmann in bij het Openbaar Ministerie. 'De televisiezender heeft de boodschap uitgezonden in regio's waar verschillende terroristische organisaties actief zijn', aldus Olímpio. 'Daarmee is onze nationale veiligheid in gevaar gebracht.' Hij eist het aftreden van Hoffmann, en wil dat de PT als partij wordt verboden.



Hij kreeg bijval van senator Ana Amélia Lemos. 'Ik hoop niet dat dit een verzoek was aan het islamitische leger om naar Brazilië te komen', aldus de senator in de plenaire sessie. De hashtag #GleisiTerrorista was geboren, en het 'nieuws' verspreidde zich razendsnel: 'Gleisi Hoffmann heeft Islamitische Staat gevraagd Brazilië binnen te vallen en Lula uit de gevangenis te bevrijden.' Hoffmann werd door photoshoppers voorzien van een hoofddoek, en omringd door woest ogende Arabieren.