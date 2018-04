'Paascomplot' of foute kerstbonus? Grootste partij Polen in het nauw om schandaal

Paascomplot

De partijvoorzitter (Kaczynski, red.) probeert bij dit schandaal weg te rennen. Daar betaal je doorgaans een politieke prijs voor Opinieweekblad Polityka

Het gevolg: boze kiezers en slechte peilingen. PiS blijft voorlopig de grootste partij, maar de oppositie loopt in. 'Dit is absoluut geen schandaal', reageerde PiS-partijleider Jaroslaw Kaczynski, wrijvend in een vlek met daarop in chocoladeletters het woord 'schandaal'. Kaczynski vond het een volstrekt 'legale' beloning voor 'hard werk'.



De peiling was rond Pasen gedaan door TVN24, een commer­ciële zender die steevast kritisch bericht over de zittende regering. Bij PiS besloten ze dat daar het probleem lag. Volgens een viceminister was het allemaal een opzetje geweest van TVN24 om PiS af te kunnen schilderen als zwak. 'Ik weet wat manipulatie is!', zei hij in de uitzending. Een journalist van het rechtse blad W Sieci had het over een 'Paascomplot'. 'Rond feestdagen, en zeker rond Pasen, zijn mensen gevoelig voor de zonde.'



Gelukkig kunnen Kaczynski en zijn PiS-partij bij zo'n mediastorm rekenen op TVP, de staatszender die huiskamers avond aan avond vertelt dat de regering alleen maar geweldige dingen doet. Er verscheen een grafiek in beeld met twee kolommen: rechts de bonussen van PiS, links die van de vorige regering. Welke was hoger? Nou dan! De kolom links was inderdaad fors, maar TVP vergat erbij te zeggen dat haar redactie alle bonussen aan alle ministeriële staf verspreid over twee kabinetsperiodes (2007-2011 en 2011-2015) bij elkaar had opgeteld. Wie de laatste rondes met elkaar vergeleek, zag dat PiS een kwart meer uitkeerde.