'Nijntje danst, Nijntje fietst. Er gebeuren allemaal dingen die ze niet kunnen, maar Nijntje Neukt ho maar'

De zaterdag was nog maar net begonnen of ik stond mijn gezin al richting auto te pushen. De Man, terwijl ik gebaarde dat-ie zijn schoenen aan moest trekken: 'Dit is voor het eerst dat we 's ochtends naar de film gaan. En ook voor het laatst.'



We gingen naar Eye, het ruimteschip in Amsterdam-Noord.



Naar het Taartroversfestival, een kinderfilmfestival waar ze die ochtend Nijntje-filmpjes zouden vertonen, dezelfde filmpjes die we ook al de hele week op televisie kijken maar dit was leuker, hadden we een maand eerder nog tegen elkaar gezegd: goh, wat verheugden we ons op het gezicht van de oudste als ze haar lievelingskonijn voor het eerst levensgroot op het witte doek zou zien!



Maar de Man zat inmiddels op een ander spoor. Op het spoor van kalm aan, van eerst een bakkie, van hakke-hakke-puf-puf. En dus was ik weer degene die de zweep moest hanteren om ons op tijd weg te krijgen. Ik, gewond: 'Ik dacht dat jij je ook zo verheugde op haar gezicht als ze haar lievelingskonijn straks voor het eerst levensgroot op het witte doek ziet...'



Nadat alles en iedereen was ingeladen, vertrokken we.



De tomtom gaf 25 minuten aan, de film begon over 30 minuten, het benzinestation op de A10 waar we koffie hadden willen halen, reden we voorbij.

