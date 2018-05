'Nederlandse journalisten worden uitgescholden, bespuugd en geslagen'

Is de dreiging verergerd de laatste jaren? Heeft het digitale tijdperk daar iets aan veranderd?

Alex Brenninkmeijer en Marjolein Odekerken constateren in hun onderzoek Een dreigend klimaat uit 2017 dat de agressiviteit en het geweld tegen journalisten explicieter zijn geworden. Er werd vaker melding gemaakt van incidenten. Alarmerend is dat journalisten zeiden bepaalde wijken of verhalen te vermijden.



'Brenninkmeijer concludeerde dat de media en justitie betere afspraken moeten maken over het rapporteren en de mogelijke vervolging. Niet alle voorvallen worden aangegeven. Dat kan te maken hebben met het vertrouwen in de politie. Journalisten voelen zich bijvoorbeeld niet serieus genomen, maar na het rapport van Brenninkmeijer is er meer politieke druk gekomen dat politie en justitie hier werk van moeten maken. Dit wordt nu verder uitgewerkt in een stuurgroep, waar de NVJ, hoofdredacteuren, politie en het OM deel van uitmaken.'