Brief van de dag: Gelijke kansen

Het is mooi om te zien dat iedereen gelijke kansen krijgt in Nederland. Deze gelijke kansen zijn natuurlijk alleen weggelegd voor Piet, Henk, Lieke en Anne-Marijke, maar dat spreekt voor zich. Het is tijd om dit te veranderen, en we moeten hiermee beginnen op de basisschool.



Ik kreeg te horen dat ik gelukkig een vmbo-t advies zou krijgen, maar de eindtoets bewees dat er meer in mijn mars zat. Deze wees vwo uit, maar waar ligt dan het probleem? Het probleem ligt bij het feit dat de leraren niet bereid waren om mij naar het vwo te sturen. Als excuus werd gegeven dat dit het beste voor het kind was. Nou, alles behalve. Het werkt demotiverend als klasgenoten met een lagere eindscore een hoger advies krijgen. Ik voelde mij incompetent. De jaren op de havo waren verre van uitdagend. Gelukkig was er de mogelijkheid om naar het vwo door te stromen nadat ik mijn havo-papiertje had - al waren hier wel de nodige gesprekken voor nodig met een teamleider die toch zo zijn twijfels had over mijn capaciteiten.



Mijn geval had puur toeval kunnen zijn, als hetzelfde niet was gebeurd bij mijn zusjes. Misschien heeft een buitenlandse achternaam toch zo zijn invloeden. Ik geloof niet dat leraren dit met opzet doen - uitzonderingen daar gelaten. Het is een kwestie van diepgewortelde vooroordelen waaraan deze maatschappij is geketend. Mijn situatie had anders kunnen zijn als ik een witte, rijke vader had die een weerwoord kon bieden tegen het advies van mijn toenmalige leraren - al was het waarschijnlijk niet eens nodig geweest.



Misschien heet de nieuwe ­Stephen Hawking wel Amed en zit hij nu zijn tijd te verdoen bij drama. Wat een verspilling van talent, iets waar de maatschappij ook onder komt te lijden.



Yassin Ben Brahim, Hoensbroek