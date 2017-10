MeToo: de pijn wordt niet minder, het algemeen besef des te meer

Pijn wordt niet minder

Wat fijn, mevrouw Thessa van Pelt, dat u nooit onzedelijk bent bejegend door mannen. Vanaf mijn zeer vroege jeugd ben ik aangerand en onzedelijk betast door mijn pianoleraar, tevens pater in een Brabants dorp.



Vervolgens stevig aangerand door een klasgenoot op wat een leuk schoolfeest diende te zijn. Meerdere malen verkracht door een neef van Spaanse familie van een goede vriend van mijn vader. Tot dan toe werd ik niet geloofd en serieus genomen, maar toen tijdens mijn werk als lerares een collega mij op een onbewaakt ogenblik op bepaalde plekken vastgreep heb ik het aangekaart.



Aangekaart bij de adjunct-directeur van de betreffende school. U raadt het al, toch? Er is niets mee gedaan terwijl ik andere vrouwen wilde behoeden. Nu was dit niet het einde van mijn 'verhaal', maar ik hoop dat u begrijpt dat ik deze voorvallen mijn leven lang met me meedraag en mijn vertrouwen in mannen geschaad is.



Het verheugt mij dat er nu rondom genoemd thema zoveel publiciteit is!



De pijn wordt niet minder, maar het algemeen besef des te meer.



Erica van den Dungen, Den Bosch