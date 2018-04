'Mensenrechten' klinkt heel belangrijk, maar vooral als iets waarvan je altijd kunt zeggen: nu even niet

Trump gaat Kim Jung-un ontmoeten. Het gesprek zal over economische sancties gaan, over bommen en raketten, vast ook over de vraag of Aziatische vrouwen goed zijn in bed. Maar één ding zal zeker buiten beschouwing blijven, namelijk de mensenrechten. Dat wilde Kim Jung-un liever niet, dus daar moet je dan respect voor hebben, als Trump. Tegen een dikke mevrouw begin je ook niet bij het eerste gesprek over een maagverkleining, dus op bezoek bij een wrede dictator hou je je bek over de mensenrechten.



Zo werkt het nu eenmaal. Die Kim heeft atoombommen. Dat gaat even voor. Als iemand met een raketwerper staat te zwaaien in een drukke winkelstraat, doe je eerst iets aan dat wapen; pas daarna informeer je voorzichtig of hij zijn eigen kinderen wel goed opvoedt.