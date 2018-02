'Leve het school-Frans uit de jaren zestig'

Gelijk gekleed graag

Al dat gedoe over mooie halfblote vrouwen als accessoire bij sportwedstrijden. Er is een oplossing die veel beter, leuker en relevanter is: geef jonge sporters de kans dicht bij hun held(in) te komen. Laat bij boksgala's aanstormend talent de rondebordjes showen. Er is niets mooiers dan de jonge knokkers (m/v) in ultieme extase door de ring te zien springen, hun 15 minutes of fame. Opwindend, inspirerend, dubbel feest!



Ook zou het motto 'equally dressed' moeten gaan gelden, en niet alleen in de sport. Nieuwslezers strak in het pak? Dan ook de vrouwen in een kostuum. Of laat ook de mannen met blote schouders hun borsthaar tonen. Mooie meisjes in latex naast het parcours? Dan ook dito jongens langs de baan. Beachvolleybalsters in niets verhullende stringetjes? Dan ook het herenteam in Speedo.



Ik verlang terug naar de tijd dat voetballers nog mooie korte broekjes droegen zodat je hun machtige dijen kon bewonderen.



Ine Reijnen, Amsterdam