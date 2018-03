Brief van de dag: Witte spijlen

Eén beeld en één zin zijn me bijgebleven van de documentaire The Trial: The state of Russia vs Oleg Sentsov. Ik zag de film alweer een tijdje terug. Vijf maanden geleden waarom daar dan nu nog over beginnen? 26 februari, de dag dat PEN wereldwijd aandacht aan hem besteedde, ligt ook alweer een week achter ons. Oud nieuws, maar de gevangenisstraf van twintig jaar die de Oekraïense filmmaker sinds 2015 in Siberië uitzit, onttrekt zich aan de actualiteit. Tart het woord vandaag en in één moeite door: week of maand.



'De grootste zonde op aarde is lafheid', zegt hij in de documentaire die Askold Kurov over zijn proces maakte. Ik noteerde het destijds met een vraagteken erachter.



Ook vraagt Sentsov zich af wat de zin is van een principe, als je niet bereid bent ervoor te lijden of te sterven. Vrijwel de gehele film zien we hem in de rechtszaal, staand in een kooi. Doordat de spijlen wit zijn en hij ze soms vastpakt, terwijl hij oplettend volgt wat er over hem wordt gezegd, heeft hij iets van een kind in een veel te grote box.



Sentsov wordt door de Russen beschuldigd van een terroristische aanslag op de Krim, door het organiseren van een terroristische cel en terroristische activiteiten. Zijn verweer: 'De aanklacht is gebaseerd op de bekentenis van twee getuigen en afgedwongen door foltering.' Zelf is hij na zijn arrestatie ook gefolterd, maar hij heeft geen schuld bekend.



Is lafheid de grootste zonde op aarde? Alle belangrijke scènes die de mens peilen, verzonnen of waargebeurd, stuiten op lafheid. Denk aan Petrus, die glashard ontkent Jezus ooit te hebben ontmoet. Of de onderdanen in het sprookje van Andersen die elkaar napraten als ze om het hardst beweren hoe smaakvol en verfijnd de nieuwe kleren van hun keizer zijn. Totdat een jongetje opmerkt: de keizer heeft geen kleren aan. Het kind ziet het niet alleen, hij durft het ook te zeggen, hardop.



Lafheid lijkt wel een draad, meegeweven in de moederschoot. Ik kan een eigenschap die zo bij ons hoort, onmogelijk als de grootste zonde beschouwen. Vandaar mijn vraagteken. Ik laat het staan, maar twijfel niet aan de oprechtheid van de woorden van Sentsov. Hij is domweg te groot voor de kooi die hem gevangenhoudt.



Vonne van der Meer, PEN Nederland, Amsterdam