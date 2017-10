Is de Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck seksueel misbruikt door haar vader of niet?

De dienstdoende 'chef Uit' (die 's avonds de pagina's 'maakt') staat nog steeds achter 'zijn' kop in de krant. 'De oorspronkelijke vond ik te vaag en niet aantrekkelijk. Dat we met kop en foto naar Op de Beeck wijzen, vind ik logisch: we refereren aan iets wat veel mensen op tv hebben gezien en wat ook onze aanleiding was.'



Voorstelbaar. Maar het was niet de afspraak.



Over de roman ging het niet. Niet in DWDD, noch in de reacties. Vorige week zaterdag volgde in deze krant de recensie. Slechts twee sterren gaf Dirk Leyman, een onbekende naam in deze krant. Eerst Pam, toen dat nieuwsstuk en een negatieve recensie: voerde de Volkskrant een campagne?