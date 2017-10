'Ik zag in: de mens is een kwetsbaar knooppunt van relaties'

Oude Opvatting

'Liefdesverdriet is kinderlijk, puberaal. Het is vervelend als iemand bij je weggaat, maar je moet er niet helemaal stuk van zijn. Het is een tekortkoming in jezelf als je daar last van hebt. Je kunt beter streng zijn voor jezelf. Het is onvolwassen als je je ziek meldt voor je werk omdat je hart is gebroken. Dat kan niet. Het is een teken van zwakte en onvolwassenheid. Je mag best af en toe iemand bellen, maar in principe moet je het alleen kunnen redden.'