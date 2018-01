'Ik word gechanteerd om aan dit kapitalistische systeem mee te doen'

Oude opvatting

'Je kunt overal komen, de wereld ligt open. Aan ijver en sluwheid heb je genoeg in het leven dan komen de gouden bergen binnen je bereik. Ik was totaal gevoelig voor het kapitalisme en het idee dat een krantenjongen miljonair kon worden.



'Ik ging rechten studeren, dat was van huis uit gestuurd, maar het sloot ook aan bij mijn idee dat je, om een plek te verwerven in deze maatschappij, moet vechten, concurreren, hard en gemeen moet zijn. Het feit dat ik een van de erfgenamen van het Peek & Cloppenburg-imperium ben, leefde op de achtergrond. Het was niet aan de orde dat ik of mijn broers voor P&C zouden werken, maar mijn vader had wel een idee van stand ontwikkeld.