'Ik voel niet dat het beter gaat' zegt man die voor €500 aan rotjes kocht

Pim krijgt bijval van vuurwerkliefhebber Johnny Kempena: 'De overheid verspilt miljoenen door bijvoorbeeld het ministerie van Veiligheid en Justitie te veranderen in het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dan denk ik bij mezelf: zijn we nou helemaal mesjokke geworden? Daar kan ik verdomme 8.353 lawinepijlen voor afknallen. Lijkt mij een betere een investering, vriend.'



Toch is er ook ruimte voor relativering in de rij voor de vuurwerkverkoop. 'Weet je, uiteindelijk moeten we allemaal wat beter op de kleintjes letten', zegt Pim terwijl hij een Chinese mat van 5 meter in zijn achterbak legt. 'Daarom haal ik de rest morgen in België.'