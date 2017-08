'Ik hoop dat ook de goede Nederlanders die in Indonesië gewerkt hebben eens aan bod komen'

Brief van de dag: mijn bevrijdingsherinnering

Twee dagen geleden liep ik, met een hele groep Japanners, in een museum in Oslo. Ik vond het heel bijzonder om na 75 jaar te lopen tussen aardige Japanse mensen, van wie sommige vaders misschien in 1942 als soldaat door onze straten marcheerden in Makassar op Celebes. Ik was toen 3 jaar.



Mijn moeder en ik zaten in een donker huis en mochten geen contact meer hebben met de Indonesiërs. Mijn vader zat in het leger, maar kwam even naar huis om ons op het oorlogsvliegtuig te zetten om te vluchten naar Java, omdat het daar veiliger was.



In december 1942 werden alle Nederlanders in Djokja in treinen naar het kamp vervoerd. Ik zie nog de grote poort opengaan van Kamp 6 in Ambarawa. Schreeuwende Jappen die ons naar binnen joegen. We sliepen drie jaar lang met 284 mensen in een zaal van 7 bij 90 meter.



Over de kampverhalen is genoeg geschreven. Mijn bevrijdingsherinnering aan 15 augustus 1945 zijn de vele briefjes die uit een vliegtuig werden gegooid, waarop stond dat we vrij waren. Ik stopte er een in mijn broekje. Maar de Jappen waren zo boos dat ze de slaapzalen binnen kwamen en de matrassen open sneden om ze te zoeken. De vrouwen die ze verstopt hadden werden later geslagen. Uit pure angst heb ik het briefje in de goot gegooid.



Wij zijn tot 1950 in Indonesië gebleven. We gingen gewoon met de Indonesische kinderen naar school. Er woonden twee Indonesische gezinnen in ons huis. Ik ben eigenlijk verwonderd dat de Nederlanders uit die tijd zo negatief worden neergezet als vreselijke kolonialisten. Mijn vader gaf al vanaf 1925 les aan Indonesische jongeren. Heel veel Indonesiërs hadden goed contact met Nederlanders. Mijn tante werkte in een missieziekenhuisje in Batavia dat later het belangrijkste ziekenhuis werd. Mijn vader zei destijds dat Indonesiërs eerst een goede opleiding moesten krijgen voor ze het land zelf konden besturen. Ik hoop dat, na al die tijd, ook de goede Nederlanders die in Indonesië gewerkt hebben eens aan bod komen.



M. Louise Cuijpers (78), Nijmegen