'Ik hoop dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen jongens- en meisjeskleding'

Camiel Eurlings

NOC*NSF is in mijn optiek nog steeds een belangrijke organisatie met een grote voorbeeldfunctie

Ik las tot mijn ontsteltenis dat Camiel Eurlings, ondanks een werkstraf voor het mishandelen van zijn ex-vriendin, mag aanblijven als bestuurslid van sportkoepel NOCNSF (Volkskrant, 21 september). Los van de vraag waarom hij in 2013 voor deze functie aangesteld werd, vraag ik me af op welke grond het ministerie van Veiligheid en Justitie hem een Verklaring Omtrent het Gedrag heeft verleend.



NOC*NSF is een Nederlandse sportorganisatie met als doel sport in Nederland te bevorderen. Hiervan zijn negentig organisaties lid. NOC*NSF is in mijn optiek nog steeds een belangrijke organisatie met een grote voorbeeldfunctie, ondanks het feit dat men in het verleden wel wat steekjes heeft laten vallen; maar deze club moet zich niet laten vertegenwoordigen door iemand die zijn vriendin in elkaar mept.



Woensdagavond na de hockeytraining van mijn team werd hier al negatief over gesproken, en dan praat ik nog maar over een club die een klein onderdeel vormt van de Nederlandse Hockeybond, ook lid van NOCNSF.



Chris Keunen, Venhuizen