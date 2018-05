'Houd energietransitie goedkoop: zorg dat iedereen de kosten kan dragen'

Snoep en gedrag

Met veel plezier lees ik altijd het ­minicollege dat Hans Aarsman in zijn Aarsman Collectie geeft over een opvallende foto uit het nieuws.



In de krant van 3 mei de bespreking van een foto van kinderen van journalisten die een rondleiding krijgen in het Witte Huis. De kinderen hebben van de president een zakje chocola­tjes gekregen. Aarsman belicht in zijn college de manier waarop snoepen wordt gepropageerd door de perschef van het Witte Huis, Sarah Huckabee Sanders. De negatieve gevolgen van overmatig suikergebruik zijn bekend: risico op overgewicht, diabetes en tandbederf.



Maar de door Aarsman genoemde relatie tussen suiker en hyperactiviteit is nou juist nooit aangetoond: in 1994 toonde Wolraich in een dubbelblinde studie aan dat suiker bij schoolkinderen geen effect had op het gedrag. Ook in een meta-analyse kon geen algemeen geldende relatie tussen suiker en gedrag worden aangetoond.



Anne-Cornelie de Pont, internist Amstelveen