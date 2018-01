Het is aan de conservatieve krachten een revolutie van rechts te verhinderen

'De SPD liet de voormalige partijgenoten met behulp van het leger uit Berlijn verdrijven', schreef Sterre Lindhout maandag in de Volkskrant over de Duitse revolutie van 1918. Het was gruwelijker. Rijkskanselier Ebert (SPD) riep op 11 januari 1919 de hulp van extreemrechtse milities in om de opstand van de Spartacusbond neer te slaan. Onder meer Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg werden gedood. Of de oerzonde van de Weimarrepubliek het einde ervan aankondigde, mogen historici beslissen.



De SPD, eigenlijk de sociaal-democratie an sich, kan zo worden gedefinieerd: een kracht wiens bestaansrecht erin is gelegen de linkse revolutie te verhinderen zonder dat met zoveel woorden te kunnen zeggen.