'Het gevaar van godsdienst is dat vroomheid kan leiden tot agressie'

Brief van de dag: vroomheid kan tot agressie leiden

Salafisme als vroomheid, zo schilderde burgemeester Aboutaleb ons dat kort gezegd voor. En ja: gelijk wordt er gesproken van durf. Maar dit is nu precies het gevaar van de godsdienst, want vroomheid kan leiden tot agressie. We weten het van het christendom, maar dat gevaar is geringer geworden omdat het christendom op z'n retour is.



Maar bij de islam is het actueel en levensgroot: soennieten en sjiieten onderling, en naar buiten toe gericht op het Westen. Strijd tegen het vrije denken, onderdrukking van minderheden noem het maar op. Theocratieën zoals Iran of stilzwijgende overeenkomsten tussen geestelijke en wereldlijke machten zoals in Saoedi-Arabië. Hier asiel aanvragen en vervolgens de ruiten ingooien bij een willekeurig Israëlisch restaurant. Kristallnacht? De fictie van het geloof als maat voor denken en doen?



De culturele omslag van (eigenlijk pas) de laatste tientallen jaren heeft ons daarvan verlost, op wat biblebeltresten na. Laten we zuinig zijn op die verworvenheid en mensen wantrouwen die geloof tot richtsnoer van hun handelen maken. Leer van de geschiedenis en de actualiteit. We weten waar het toe kan leiden.



Hans 's-Gravezande, Capelle aan den IJssel