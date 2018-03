'Heilige' recht op wapenbezit in Amerika misschien brozer dan gedacht

Het tweede amendement, heilig in Amerika, is een verdediging ­tegen mogelijke tirannie van de ­federale overheid. Pas sinds enkele decennia is dit amendement geannexeerd door de wapenlobby.



Wanneer zelfs John Paul Stevens, gematigd conservatief, zich tegen het tweede amendement keert, is dat een indicatie dat het 'heilige' recht op wapenbezit in Amerika misschien net zo broos is als de gedachte dat het huwelijk uitsluitend voor man en vrouw is.