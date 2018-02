Er is meer behoefte aan gezond verstand dan aan tweeduizend rechercheurs

Volgens het rapport Noodkreet Recherche - Waar blijft onze versterking? vertoont Nederland steeds meer kenmerken van een 'narcostaat'. Een narcostaat is een land 'waar grootschalige productie van en/of handel in narcotica plaatsvindt', ook wel een 'narcocratie' genoemd, deel van de 'Narcolandia', de narcoticaproducerende landen waar veel 'narcodollars' worden verdiend, een praktijk die door 'narcoticarechercheurs' en hun 'narcoticachefs' wordt bestreden. Dit alles volgens Van Dale, altijd een nuchter baken in verwarrende tijden.



'Narco-euro's' heeft het woordenboek nog niet gehaald, maar dat zal niet lang meer duren. Want als we het rapport mogen geloven gaan er miljoenen narco-euro's van de onderwereld naar de bovenwereld, waar ze worden geïnvesteerd in vastgoed, maar ook in de middenstand - let op de groei van het aantal kapperszaken in uw woon- of verblijfplaats - en bonafide beursgenoteerde bedrijven.