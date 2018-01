'Donorwet lost orgaantekort niet op.' Wat vinden voor- en tegenstanders van de nieuwe wet?

Jos Dute © De mogelijkheden van voorlichting over en bewustwording van het belang van donatie nog niet uitgeput zijn

'De Tweede Kamer is daar te makkelijk overheen gestapt. Het is de taak van de senaat om deze initiatiefwet te toetsen aan de Grondwet en ik hoop dat die ziet dat de nieuwe donorwet een grens overschrijdt.



'De actieve registratie is een vorm van staatsbemoeienis over iets wat buitengewoon intiem is. Daar moet de overheid van afblijven. Nadenken over de dood en wat er vervolgens met de organen moet gebeuren, is voor velen een gevoelig onderwerp. Met welk recht kan de overheid ons dwingen om over deze vraag na te denken?



'Er zit weinig anders op dan vast te houden aan het huidige systeem. Daar zit al een concessie in, namelijk dat nabestaanden een beslissing nemen als de overledene die niet heeft gemaakt. Maar de nabestaanden hebben expliciet de taak om een beslissing te nemen in de geest van de overledene. Dat levert niet genoeg organen op, maar we weten ook niet wat het nieuwe systeem gaat opleveren. Overigens beslissen in het nieuwe systeem de nabestaanden uiteindelijk ook.