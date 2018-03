'Doe ik iets verkeerd?', vroeg ik met ineens een ongewone stem

Geen saldo in de supermarkt. Ik wist natuurlijk al even dat het eraan zat te komen, maar nu het eenmaal zover was, kwam het toch dichtbij. Ik stak mijn pasje in de lucht en vroeg, terwijl ik het antwoord al wist: 'Heeft het zin om het nog eens te proberen?' De kassier schudde zijn hoofd. 'Geen saldo is', zei hij, 'geen saldo.'



Er stonden vijf mensen achter me in de rij, die tegelijk begonnen te zuchten. Ik kende die ergernis, ik wist hoe die voelde, normaal was ik altijd degene die met rollende ogen achter mensen zonder saldo stond.